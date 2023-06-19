Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:51, 19 июня 2023Бывший СССР

В Эстонии инициировали вотум недоверия премьер-министру

Эстонская оппозиция инициировала вотум недоверия премьер-министру Каллас

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media / Globallookpress.com

Эстонская оппозиция инициировала вотум недоверия премьер-министру, лидеру Реформистской партии республики Кае Каллас. Текст соответствующего документа публикует портал ERR.

Отмечается, что проект решения, подписанный депутатами оппозиционных Консервативной народной партии, Центристской партии и партии Isamaa («Отечество»), передал парламенту председатель Isamaa Урмас Рейнсалу.

В документе утверждается, что действия правительства, не имеющего мандата на повышение налогов, способны усугубить демографический кризис в стране, а риторика Каллас, сравнивающей оппозицию с диктаторскими режимами, называется неприемлемой. При этом правящую коалицию обвиняют в попытке исключить эстонский парламент из политического процесса.

«Все это делается в ситуации, когда у нас самая низкая рождаемость за столетие, повсеместный экономический спад и высокая инфляция, что значительно снизило способность семей сводить концы с концами», — подчеркивается в тексте заявления.

Ранее евродепутат от Центристской партии Эстонии Яна Тоом направила в профильный комитет Европарламента петицию от жителей страны, призвавших руководство Евросоюза убедить власти республики снять запрет на въезд в страну россиян для посещения близких родственников.

Что думаешь? Оцени!
    Георгий Нестеров
    Обсудить
    Последние новости
    В Кремле отреагировали на сведения о подготовке Польшей переворота в Белоруссии
    Москва оказалась на третьем месте в России по доходам населения в 2022 году
    В российском регионе три сестры покончили с собой после самоубийства четвертой
    Перечислены особенности захваченного российскими военными французского танка
    Генсек НАТО выступил против заморозки конфликта на Украине
    В Эстонии инициировали вотум недоверия премьер-министру
    В Москве заявили о планах создавать исцеляющие медицинские пространства
    Россиянам рассказали о способе завладеть заброшенной землей
    Раскрыт секрет любимого упражнения японских долгожителей
    Генсек НАТО рассказал о значении предстоящего саммита альянса для Украины
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.