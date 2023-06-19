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15:13, 19 июня 2023Ценности

Анастасия Решетова показала лицо без макияжа

Российская модель Анастасия Решетова показала лицо без макияжа на фото с сыном

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова показала лицо без макияжа. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 27-летняя манекенщица предстала вместе с сыном от музыканта — трехлетним Ратмиром. Знаменитость позировала в черной бейсболке и белом наряде, распустив волосы. При этом она решила отказаться от нанесения косметики. «Когда не крашусь, по возрасту чуть ближе к Ратику выгляжу», — заявила автор поста.

Модель также выложила на странице видео с тренировки по серфингу, где присутствовал и ее ребенок. «Мой сыночек — мой друг», — подписала она.

В мае Анастасия Решетова ответила на критику своей фигуры после похудения. 27-летняя знаменитость рассказала в сторис, что многие люди оставляют комментарии по поводу ее изменившейся внешности. «До нездоровой худобы мне еще очень далеко. Я, бывало, весила и на пять-шесть килограммов меньше, чем сейчас», — заявила она.

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    Карина Черных
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