Определено происхождение метеорного потока Геминиды

The Planetary Science Journal: поток Геминиды возник из-за катастрофического события

Ученые Принстонского университета (США) определили происхождение метеорного потока Геминиды, который наблюдается в первой половине декабря. Предполагается, что метеороиды возникли в результате крупного катастрофического события. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Planetary Science Journal.

Хотя метеорные потоки происходят от комет, состоящих из пыли и льда, источником Геминид, вероятно, является металлический астероид 3200 Phaethon. При этом исследователи обнаружили, что этот объект, в отличие от других астероидов, демонстрирует активность, связанную с увеличением температуры из-за приближения к Солнцу.

Исследователи проанализировали данные, полученные миссией НАСА Parker Solar Probe, и смоделировали три различных сценария формирования потока, а затем сравнили их с картиной, наблюдаемой с Земли. Один из сценариев предполагает типичный вариант образования метеорных потоков, а другой — «агрессивный», когда материал выбрасывается из астероида со скоростью до одного километра в час.

Хотя зонд Parker Solar Probe не измеряет частицы пыли напрямую, он может отслеживать их по плазменным облакам, образующимся, когда пыль сталкивается с аппаратом. Облака производят уникальные электрические сигналы, которые улавливаются прибором FIELDS, предназначенным для измерения электрических и магнитных полей вблизи Солнца.

Сравнение данных и моделей местоположения потока относительно 3200 Phaethon вблизи перигелия больше соответствует сценарию «агрессивного» формирования, когда основной поток находится рядом или за пределами орбиты своего родительского тела. Таким образом, Геминиды могут быть результатом столкновения двух крупных космических объектов или выброса газа на астероиде.