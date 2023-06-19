Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:43, 19 июня 2023Бывший СССР

Стало известно об иностранных наемниках ВСУ на новодонецком участке фронта

Российский морпех рассказал об иностранных наемниках ВСУ на новодонецком участке фронта

Фото: Efrem Lukatsky / AP

На новодонецком участке фронта в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) участвуют иностранные наемники. Об этом рассказал российский морпех с позывным Ива, передает РИА Новости.

«Иностранных наемников я лично видел "двухсотыми" (ликвидированными — прим. «Ленты.ру»), судя по внешнему виду это где-то афроамериканцы, не знаю», — сказал боец.

Он добавил, что не смог обозначить их национальность, но о том, что они наемники стало известно по наличию иностранных паспортов.

Военнослужащий рассказал, что его штурмовой отряд был введен в бой, когда ВСУ предприняли контрнаступление на новодонецком направлении силами до роты. По его словам, атака противника была отражена, западная бронетехника уничтожена, а поселок Новодонецкое удержан за российской стороной.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о захвате французского колесного танка AMX-10RC. В ведомстве также уточнили, что на окраинах Новодонецкого пункта украинские военные оставили свыше 50 единиц обездвиженной техники.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    Российские военные захватили французский колесный танк
    Названы причины роста доллара
    Настя Ивлеева показала фигуру в платье с декольте
    В Европе признали усиление зависимости ЕС от НАТО
    Экономист описал будущее курса рубля
    Найден район Москвы с квартирами за 2,3 миллиона рублей
    Дагестанку выселили из квартиры после прогулки в шортах и ссоры с бойцом ММА
    У россиян появились новые способы попасть в Европу
    Суд оштрафовал главу екатеринбургского «Мемориала» за дискредитацию ВС России
    Названо условие окончания конфликта на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.