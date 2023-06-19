Стало известно об иностранных наемниках ВСУ на новодонецком участке фронта

Российский морпех рассказал об иностранных наемниках ВСУ на новодонецком участке фронта

На новодонецком участке фронта в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) участвуют иностранные наемники. Об этом рассказал российский морпех с позывным Ива, передает РИА Новости.

«Иностранных наемников я лично видел "двухсотыми" (ликвидированными — прим. «Ленты.ру»), судя по внешнему виду это где-то афроамериканцы, не знаю», — сказал боец.

Он добавил, что не смог обозначить их национальность, но о том, что они наемники стало известно по наличию иностранных паспортов.

Военнослужащий рассказал, что его штурмовой отряд был введен в бой, когда ВСУ предприняли контрнаступление на новодонецком направлении силами до роты. По его словам, атака противника была отражена, западная бронетехника уничтожена, а поселок Новодонецкое удержан за российской стороной.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о захвате французского колесного танка AMX-10RC. В ведомстве также уточнили, что на окраинах Новодонецкого пункта украинские военные оставили свыше 50 единиц обездвиженной техники.

