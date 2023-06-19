Поставки российской нефти в Евросоюз рухнули

Евростат: объем поставок нефти и нефтепродуктов из РФ за месяц сократился до 1,4 млн тонн

Импорт нефти и нефтепродуктов странами Евросоюза (ЕС) из России в марте этого года рухнул до 1,4 миллиона тонн, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

В марте страны купили на 90 процентов меньше российского топлива, чем в среднем в месяц с 2019 по 2022 год (15,2 миллиона тонн). Общий объем импорта нефти из России в европейские страны не сократился до нулевого уровня благодаря исключениям из санкций, допускающим ограниченный импорт нефти при определенных условиях.

В декабре 2022 года вступило в силу эмбарго стран Евросоюза на российскую нефть, также был установлен потолок цен (на уровне 60 долларов за баррель). До вступления запретов в силу ЕС начал закупать энергоносители у других стран, а после введения эмбарго ускорил диверсификацию импорта.

В январе 2022 года импорт российской нефти в европейские страны составлял 12,4 миллиона тонн, в декабре же, когда часть санкций вступила в силу, он упал до 3,7 миллиона тон. В марте 2023 года объем поставок составил 1,17 миллиона тонн.

После начала действия второй части ограничений страны ЕС снизили закупки нефти до 0,7 миллиона тонн на февраль 2023 года (в январе закупки составили 3,3 миллиона тонн). В марте импорт составил 0,3 миллиона тонн.

Как писал Politico, крупные объемы российской нефти после введения эмбарго начали поступать в страны Евросоюза через посредников. Отмечалось, что использование обходных путей значительно снижает доходы России, позволяя посредникам получить значительную часть прибыли.