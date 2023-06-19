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13:38, 20 июня 2023Наука и техника

Обнаружен новый пульсар-«паук»

Телескоп Green Bank обнаружил миллисекундный пульсар-паук

Фото: NRAO / Reuters

Астрономы Колумбийского университета и Калифорнийского университета в Беркли обнаружили новый двойной миллисекундный пульсар. Об открытии сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Миллисекундные пульсары (МСП) являются нейтронными звездами, которые очень быстро вращаются благодаря аккреции вещества с соседней звезды, — их период вращения составляет менее 30 миллисекунд. Если компаньон является звездой главной последовательности, то МСП относят к пульсарам-«паукам». Известно два подкласса: «черные вдовы» (масса компаньона меньше 0,05 массы Солнца) и «красноспинники», если звезда-компаньон сохраняет больше массы.

Новооткрытый пульсар PSR J0212+5321 был обнаружен с помощью телескопа Green Bank (GBT). Он располагается примерно в 3750 световых годах от Земли, имеет период вращения около 2,11 миллисекунды и является «красносппинником». Орбитальный период системы составляет почти 0,87 дня.

Кроме того, система PSR J0212+5321 имеет отношение масс на уровне 0,247 и что она демонстрирует относительно высокую рентгеновскую светимость — одну из самых высоких среди красноспинных пульсаров.

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    Александр Еникеев
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