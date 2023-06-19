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14:19, 19 июня 2023Наука и техника

Rocket Lab провела секретные испытания HASTE в интересах Пентагона

Компания Rocket Lab провела секретные испытания HASTE в интересах Пентагона

Фото: Rocket Lab

Компания Rocket Lab провела секретные испытания суборбитальной ракеты Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron (HASTE) в интересах Пентагона. Об этом сообщает Spacenews.

Пуск ракеты с космодрома Уоллопс в штате Вирджиния (США) состоялся 18 июня. Через полтора часа после старта компания объявила миссию успешной.

Издание пишет, что запуск HASTE отличался особой секретностью, а сама ракета отличается от Electron усиленной конструкцией. Известно, что HASTE способна переносить полезную нагрузку массой до 700 килограммов и предназначена для испытаний гиперзвуковых технологий в интересах Пентагона.

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В марте SpaceNews сообщило, что американская компания Rocket Lab начнет вылавливать ракеты Electron из океана для восстановления и последующего повторного использования.

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    Иван Потапов
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