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13:06, 19 июня 2023Моя страна

На национальном празднике в Сочи выступили башкирские артисты

На празднике Сабантуй в Сочи выступили башкирские артисты Азат Бикчурин и Ильдар Абдуллин

Фото: Angelica Sabina / Unsplash

В парке культуры и отдыха Адлерского района города Сочи прошел национальный праздник Сабантуй, на котором при поддержке министерства культуры Республики Башкортостан и Башгосфилармонии имени Х. Ахметова выступили башкирские артисты. Об этом сообщает «Башинформ».

На мероприятии свои номера представили певица Альфия Нигматуллина, кураист, народный артист Башкортостана Азат Бикчурин, молодой певец Ильдар Абдуллин, заслуженный артист РБ Искандар Газизов и Евгения Цыпина. Упомянутых артистов наградили благодарственными письмами.

Помимо прочего, автономия башкир города-курорта Сочи провела мастер-класс по приготовлению национального блюда чак-чак для детей. В процессе готовки юные гости узнали рецепт чак-чака и получили информацию о Республике Башкортостан.

Ранее в июне башкирский государственный академический театр драмы им. Мажита Гафури представил премьеру спектакля Айрата Абушахманова «Чехов-уроки» по рассказам А. П. Чехова.

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    Карина Черных
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