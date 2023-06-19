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17:15, 19 июня 2023Бывший СССР

Глава партии «Шор» прокомментировал решение о ее запрете

Глава партии «Шор» Илан Шор прокомментировал решение суда Молдавии о ее запрете
Илан Шор. Архивное фото

Илан Шор. Архивное фото. Фото: DUMITRU DORU / EPA / ТАСС

Глава оппозиционной партии «Шор» Илан Шор заявил, что к решению Конституционного суда (КС) Молдавии о запрете объединения причастны посольства США и Евросоюза. Слова политика приводит РИА Новости.

«Также хочу заявить, что мы однозначно считаем, что все сегодняшние действия происходили с прямого одобрения и координирования посольства США и Евросоюза», — прокомментировал ситуацию Шор.

Ранее вице-председательница партии Марина Таубер назвала решение о запрете объединения опасным прецедентом. «С этого дня еще много партий будут закрыты. Для этого достаточно быть против президента Майи Санду», — сказала она.

19 июня Конституционный суд Молдавии признал деятельность партии незаконной. По словам главы КС Николая Рошки, «Шор» считается распущенной уже на момент оглашения решения.

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    Алевтина Запольская
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