Глава партии «Шор» прокомментировал решение о ее запрете
Глава оппозиционной партии «Шор» Илан Шор заявил, что к решению Конституционного суда (КС) Молдавии о запрете объединения причастны посольства США и Евросоюза. Слова политика приводит РИА Новости.
«Также хочу заявить, что мы однозначно считаем, что все сегодняшние действия происходили с прямого одобрения и координирования посольства США и Евросоюза», — прокомментировал ситуацию Шор.
Ранее вице-председательница партии Марина Таубер назвала решение о запрете объединения опасным прецедентом. «С этого дня еще много партий будут закрыты. Для этого достаточно быть против президента Майи Санду», — сказала она.
19 июня Конституционный суд Молдавии признал деятельность партии незаконной. По словам главы КС Николая Рошки, «Шор» считается распущенной уже на момент оглашения решения.