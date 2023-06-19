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11:57, 19 июня 2023Мир

Украинский минный тральщик заблудился и попал в руки российских военных

Военкор Сладков: российские военные захватили заблудившийся украинский минный тральщик

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российским военным во время боев на Ореховском участке Запорожского направления удалось захватить заблудившийся украинский минный тральщик. Об этом рассказал в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков.

По его словам, экипаж из двух человек не заметил, что следовавшая за ними колонна техники была уничтожена. В итоге они доехали до российских позиций и попали в траншею, накрытую фанерой и землей.

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«В плен приехали два человека и целехонький минный тральщик. Подарок», — резюмировал Сладков.

Ранее стало известно, что российским военным удалось захватить французский колесный танк AMX-10RC Вооруженных сил Украины. На опубликованных министерством обороны кадрах видна брошенная боевая машина и инструкция по ее эксплуатации.

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    Александр Слабиев
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