В Госдуме призвали отправить осужденного иностранного игрока «Спартака» в тюрьму

Журова призвала отправить осужденного иностранного игрока «Спартака» Промеса в тюрьму

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о приговоре иностранному нападающему «Спартака» Квинси Промесу по делу о нападении на двоюродного брата. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Она призвала отправить игрока в тюрьму. «Это уголовное преследование. Интерпол будет выяснять, должны ли они его высылать. У нас нет договора по выдаче, но международное взаимодействие есть», — заявила Журова.

19 июня суд Амстердама заочно приговорил Промеса к 1,5 года тюремного заключения. Игрока признали виновным в причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ран двоюродному брату. В настоящее время футболист находится в Москве.

Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. До этого, с 2014 по 2018 год, он выступал за красно-белых, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.