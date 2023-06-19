Врач рассказал о состоянии переживших нападение медведя россиян

Врач Литвиненко сообщил об укушенных ранах у переживших нападение медведя в Магадане

У переживших нападение медведя жителей Магадана обнаружили укушенные раны различной локализации. Об этом заявил временно исполняющий обязанности заведующего отделением травматологии Магаданской областной больницы Дмитрий Литвиненко, чьи слова приводит РИА Новости.

«Поступило трое пострадавших. Там укушенные раны различной локализации, без повреждения жизненно важных органов. Состояние их удовлетворительное на данный момент», — пояснил врач.

Ранее появилась информация о нападении медведя в Магадане на четверых местных жителей. Одного из них спасти не удалось. Министр природных ресурсов и экологии Магаданской области Олег Косолапов отметил, что в последние недели многие магаданцы жаловались на медведей, которые разоряли их участки и нападали на собак.

В начале июня в Черемховском районе Иркутской области медведь напал на мужчину, который собирал черемшу. Россиянин получил травмы различной степени тяжести, ему удалось сообщить о случившемся жене.