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05:54, 19 июня 2023Наука и техника

В США допустили разрыв научного соглашения с Китаем

Reuters: США могут разорвать действующее с 1979 года научное соглашение с Китаем

Фото: Florence Lo / Illustration / Reuters

Власти США допустили разрыв соглашения о сотрудничестве с Китаем в научно-технической области. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомых с обсуждением вопроса.

Соглашение было подписано в 1979 году. В настоящее время дальнейшая судьба соглашения с КНР о научном сотрудничестве обсуждается в правительстве США. Среди возможных вариантов — изменение условий или разрыв.

По данным агентства, сторонники продления документа считают, что в случае его разрыва также приостановится академическое и коммерческое сотрудничество. В свою очередь, сенатор-республиканец, глава специального комитета по стратегическому соперничеству между США и Коммунистической партией Китая Майк Галлахер заявил, что продление договора поставит под угрозу американские исследования и интеллектуальную собственность.

Ранее сообщалось, что США хотят расширить сотрудничество каналов связи с Китаем, в том числе по военной линии. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что речь идет о каналах связи между Соединенными Штатами и КНР, которые должны оставаться открытыми на разных уровнях.

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    Марина Совина
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