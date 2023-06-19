Проект театра Вахтангова получил спецприз премии «Хрустальная Турандот»

Проект театра Вахтангова в Северной Осетии получил спецприз премии «Хрустальная Турандот»

Коллектив театра Вахтангова в Северной Осетии получил специальный приз Первой театральной премии «Хрустальная Турандот». Об этом сообщает ТАСС.

Приз был вручен за создание проекта «Вахтангов. Путь домой», церемония вручения прошла 18 июня в Москве. Награду получили актер Александр Олешко, художник Александр Боровский и режиссер Егор Перегудов.

Создатель премии, режиссер и продюсер Борис Беленький ранее сообщал агентству, что родовой дом Евгения Вахтангова во Владикавказе был восстановлен по инициативе театра, носящего его имя. Работы продолжались около двух с половиной лет. Сейчас в доме расположился культурный центр в статусе филиала театра.

В мае сообщалось, что театр имени Евгения Вахтангова дал первые спектакли в рамках проекта «Большие гастроли» во Владикавказе. Спектакли «Евгений Онегин» и «Ричард III» прошли одновременно на двух сценах театров.