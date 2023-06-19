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06:31, 19 июня 2023Наука и техника

Изменение климата связали с социальной напряженностью в древних Андах

Quaternary Research: изменение климата сопутствует росту социальной напряженности

Фото: Unsplash

Ученые Калифорнийского университета в Дэвисе заявили, что обнаружили закономерность между климатическими изменениями и ростом социальной напряженности в центральных Андах между 470 и 1500 годами нашей эры. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Quaternary Research.

Археологи проанализировали данные о почти 3000 повреждений скелетов жителей андского высокогорья, обнаруженных в 58 памятниках. Ученые сопоставили эту информацию с уровнем скопления льда на сухопутных ледниках на территории нынешних Перу, Чили и Боливии.

Была обнаружена высокая частота повреждений черепов во время потепления и уменьшения количества осадков. Это не наблюдалось в прибрежных и среднегорных районах, что говорит о том, что население тех районов либо не пострадало от изменения климата, либо нашло способы решения проблемы нехватки водных ресурсов.

Кроме того, исследователи выявили повсеместное запустение археологических памятников Вари и Тиуанако, что указывает на социально-политический распад после начала многовековых глобальных климатических изменений.

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    Александр Еникеев
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