Изменение климата связали с социальной напряженностью в древних Андах

Quaternary Research: изменение климата сопутствует росту социальной напряженности

Ученые Калифорнийского университета в Дэвисе заявили, что обнаружили закономерность между климатическими изменениями и ростом социальной напряженности в центральных Андах между 470 и 1500 годами нашей эры. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Quaternary Research.

Археологи проанализировали данные о почти 3000 повреждений скелетов жителей андского высокогорья, обнаруженных в 58 памятниках. Ученые сопоставили эту информацию с уровнем скопления льда на сухопутных ледниках на территории нынешних Перу, Чили и Боливии.

Была обнаружена высокая частота повреждений черепов во время потепления и уменьшения количества осадков. Это не наблюдалось в прибрежных и среднегорных районах, что говорит о том, что население тех районов либо не пострадало от изменения климата, либо нашло способы решения проблемы нехватки водных ресурсов.

Кроме того, исследователи выявили повсеместное запустение археологических памятников Вари и Тиуанако, что указывает на социально-политический распад после начала многовековых глобальных климатических изменений.