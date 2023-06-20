Британец встретил свою любовь на 213-м свидании и написал книгу
Британец, с 2012 года искавший любовь в приложениях для знакомств, отчаялся и написал книгу о маньяке. Лишь после этого ему улыбнулась удача, сообщает Daily Mirror.
За 10 лет журналист Люк Чилтон сходил на 212 свиданий, надеясь встретить свою единственную. Однако уже после первых попыток мужчина понял, что у него развилась зависимость от приложений для знакомств.
Все началось в 2012 году, когда развалились мои длительные отношения и я скачал свое первое приложение. После первых же свайпов я стал зависим, я напоминал игрока в автоматы. (…) Я тратил много часов ежедневно, листая профили девушек: я делал это в автобусе, на работе, даже в туалете во время свиданий
Чилтон начал проводить каждый второй вечер, встречаясь с незнакомками из приложений. Договориться о встрече не составляло труда, однако сами свидания не всегда проходили гладко. К тому же Чилтон искал любовь, а не партнера на одну ночь. Из-за этого каждый «матч» казался ему потенциальной возможностью, которую нельзя упускать.
В 2020 году, когда началась пандемия COVID-19, Чилтон задумался о природе приложений для знакомств и о том, как культура диджитал-романтики делает людей заменяемыми, создает бесконечную иллюзию выбора. Он прекратил «свайпать» и стал делать наброски детективного романа, черпая вдохновения из своего опыта свиданий. К тому времени он сходил на 212 свиданий.
В конце концов Чилтон написал роман о маньяке, который выбирает цели в приложении для знакомств, и назвал его «Не свайпай вправо». После этого он ощутил усталость от искусственности таких приложений и решил их удалить. Но прежде чем сделать это, он свайпнул один последний раз, не устояв перед красивой бразильянкой, которой нравились «Звездные войны».
Цифра 213 оказалась его счастливым номером. Даниэль Карвальо, которую он встретил на 213-м свидании, стала любовью всей его жизни. А спустя полгода его роман заинтересовал издателя. «Не свайпай вправо» выходит в июле 2023 года.
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