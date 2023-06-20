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12:01, 20 июня 2023Наука и техника

Несчастливое детство связали с ускоренным старением

JAMA Network Open: неблагоприятный опыт в детстве связан с ускоренным старением

Фото: Acton Crawford / Unsplash

Несчастливое детство и неблагоприятные детские переживания ускоряют эпигенетическое старение. К такому выводу пришли ученые Северо-Западного университета в Чикаго, которые опубликовали статью в журнале JAMA Network Open.

Специалисты проанализировали данные исследования риска развития заболеваний коронарных артерий у молодых взрослых (CARDIA), изначально предназначенного для изучения факторов, способствующих развитию сердечно-сосудистых заболеваний. В анализе использовались два контрольных момента времени CARDIA: 2015 год, в который проводился опрос о неблагоприятном опыте в детстве, и 2020 год.

Ученые также измерили эпигенетический возраст по уровню метилирования ДНК. Метилирование является эпигенетическим фактором, который влияет на активность генов, не изменяя саму последовательность ДНК, и выражается в присоединении метильных групп к гистонам — белкам, связанным с нуклеиновой кислотой. Уровень биомаркеров у участников с четырьмя или более негативными событиями, пережитыми в детстве, сравнивали с уровнем у участников, у которых таких событий было меньше четырех.

Оказалось, что люди, которые сообщали о частом негативном опыте в детстве, с высокой вероятностью имели больший эпигенетический возраст по сравнению с хронологическим возрастом независимо от их социально-экономического статуса в раннем или более позднем возрасте. Эти же люди с меньшей вероятностью состоят в браке, чаще курят, менее физически активны и зарабатывают меньше.

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    Александр Еникеев
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