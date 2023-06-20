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21:33, 20 июня 2023Россия

Алаудинов рассказал о троллинге распространивших слухи о гибели Делимханова

Алаудинов: Кадыров решил потроллить людей, распространявших слухи о гибели Делимханова
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Кадр: Telegram-канал IZ.RU

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в интервью «Известиям» рассказал, что глава Чечни Рамзан Кадыров решил потроллить людей, распространявших слухи о гибели его соратника депутата Госдумы Адама Делимханова.

«Когда сказали, что Адам Султанович Делимханов погиб и с ним погибло еще 200 бойцов, то Рамзан Ахматович потроллил тех людей, которые эту информацию распространяли», — заявил офицер.

Алаудинов добавил, что он и другие военнослужащие решили поддержать шутку Кадырова. Он также рассказал, что ряд чеченских подразделений передислоцирован в Белгородскую область для охраны границ.

14 июня соратник главы Чечни Рамзана Кадырова депутат Госдумы Адам Делимханов опроверг сообщения о ранении в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и заявил, что с ним все хорошо.

До этого телеканал «Звезда» сообщил, что депутат Госдумы Адам Делимханов был ранен в зоне проведения СВО на Украине, но остался жив. Позднее средство массовой информации опровергло эти данные.

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    Марина Совина
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