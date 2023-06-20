Лавров рассказал анекдот про НАТО и СССР

Глава МИД России Лавров высмеял претензии НАТО к Китаю анекдотом про СССР

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о позиции западного блока по поводу внешней политики Китая, высмеял претензии альянса анекдотом про СССР. О речи министра по итогам Совета министров иностранных дел (СМИД) государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Недавно [генсек альянса] Столтенберг убеждал всех в том, что НАТО сохраняет географическую привязку к евроатлантическому региону и что у НАТО иных замыслов нет, но в то же время заявил, что НАТО не может наблюдать спокойно за тем, как Китай приближается к Североатлантическому альянсу, прямо как в том анекдоте. Помните, в советское время говорили, что Советский Союз слишком близко расположился к военным базам Соединенных Штатов», — сказал министр.

Лавров добавил, что своими заявлениями в НАТО «подтверждают свои глобальные претензии, чтобы определять свои правила игры для всех регионов».

Ранее Столтенберг заявил, что странам НАТО важно снизить экспорт передовых технологий в Китай, а также зависимость от поставок из КНР критических ресурсов. Столтенберг добавил, что США не должны упустить контроль над критической инфраструктурой, такой как сети 5G. Он призвал как отдельные страны блока, так и частные компании к борьбе против зависимости от Китая.