Туристы массово отравились в популярном отеле Антальи

Более 100 британских туристов пожаловались на отравление в отеле Rixos Sungate в Анталье

Британские туристы массово отравились в популярном пятизвездочном отеле Антальи Rixos Sungate. Подробностями поделилось издание Daily Mail.

В сообщении говорится, что более 100 отдыхающих угрожают судебными исками против туроператора TUI после многочисленных случаев пищевого отравления. По словам их адвокатов, у четырнадцати семей, которые недавно вернулись с турецкого курорта, обнаружили сальмонеллу, кишечную палочку и кампилобактер. Другие гости также подтвердили изданию случаи отравления.

Британец Доминик Брэкли (Dominic Brackley) пожаловался, что его двум дочерям шести и девяти лет пришлось ставить капельницы, так как они очень плохо себя чувствовали. Другие постояльцы рассказали изданию, что в ресторанах со шведским столом еду ничем не накрывают, свежие продукты складываются прямо на старые порции, а столы, тарелки и столовые приборы грязные.

Представители туроператора TUI заявили, что пищевое отравление в отеле не было подтверждено и что болезнь туристов, предположительно, связана с норовирусной инфекцией. Управляющая курортом компания Accor Group на обвинения не ответила.

Ранее российские туристы, отдыхающие на курортах Таиланда, столкнулись с необъяснимой «неудержимой диареей», из-за которой не могут покинуть свои дома. Врачи предположили, что причиной может быть норовирус, имеющий такие же симптомы. Однако позже власти страны объявили об угрозе эпидемии тропической лихорадки денге на острове Пхукет.