В российском городе лоджия в высотке обрушилась из-за сильного ветра

В Омске лоджия в высотке обрушилась из-за порывов ветра

В Омске из-за сильного ветра частично обрушилась лоджия многоквартирного дома. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона.

Инцидент в российском городе произошел днем во вторник, 20 июня, на седьмом этаже высотки, расположенной по адресу улица Транссибирская, дом 6/1. В результате мощных порывов ветра обрушилась кирпичная кладка лоджии.

В пресс-службе отметили, что пострадавших нет и в данный момент работники товарищества собственников жилья (ТСЖ) занимаются укреплением конструкции лоджии. Кроме того, прокуратура начала проверку — для выяснения обстоятельств происшествия на место приезжал первый заместитель прокурора Омска Павел Данченко.

В июне стало известно о том, что в Воронеже из-за ливня обрушилась подпорная стена исторического Каменного моста. В результате происшествия движение по мосту и под ним было перекрыто.