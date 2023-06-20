Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:37, 20 июня 2023Среда обитания

В российском городе лоджия в высотке обрушилась из-за сильного ветра

В Омске лоджия в высотке обрушилась из-за порывов ветра

Фото: ngs55.ru

В Омске из-за сильного ветра частично обрушилась лоджия многоквартирного дома. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона.

Инцидент в российском городе произошел днем во вторник, 20 июня, на седьмом этаже высотки, расположенной по адресу улица Транссибирская, дом 6/1. В результате мощных порывов ветра обрушилась кирпичная кладка лоджии.

В пресс-службе отметили, что пострадавших нет и в данный момент работники товарищества собственников жилья (ТСЖ) занимаются укреплением конструкции лоджии. Кроме того, прокуратура начала проверку — для выяснения обстоятельств происшествия на место приезжал первый заместитель прокурора Омска Павел Данченко.

В июне стало известно о том, что в Воронеже из-за ливня обрушилась подпорная стена исторического Каменного моста. В результате происшествия движение по мосту и под ним было перекрыто.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости
    США попросили начинать обсуждение мира на Украине с плана Зеленского
    В вейп-шопе избили россиянку после продажи ее сыну электронной сигареты
    Актриса Троянова высказалась об удалении сериала «Ольга» из онлайн-кинотеатров
    Ирина Шейк снялась в рекламе купальников и восхитила фанатов
    В Австрии заявили о неожиданной для ВСУ слаженности российских войск
    США понадеялись на продление зерновой сделки
    В российском городе лоджия в высотке обрушилась из-за сильного ветра
    В российском регионе за сотрудничество с иностранцами задержали сотрудника МВД
    Популярный российский блогер раскрыл гонорары пятилетней дочери
    Аномальный холод пообещали москвичам в самую короткую ночь года
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.