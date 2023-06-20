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09:42, 20 июня 2023Спорт

Четверо россиян стали кандидатами на включение в Зал хоккейной славы

Гончар, Мальцев, Михайлов и Могильный стали кандидатами на включение в Зал хоккейной славы
Сергей Гончар

Сергей Гончар. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Четверо россиян стали кандидатами на включение в Зал хоккейной славы в 2023 году. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В список вошли Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный. Голосование отборочной комиссии из 18 человек пройдет в среду, 21 июня. Чтобы попасть в Зал славы, кандидату будет необходимо набрать более 75 процентов голосов. Всего будет отмечено четыре игрока.

Гончар — обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинс» в сезоне-2008/2009. Также в его активе серебряные и бронзовые медали Олимпийских игр и чемпионатов мира. Мальцев является двукратным олимпийским чемпионом и девятикратным чемпионом мира. Большую часть карьеры он провел в московском «Динамо», с которым многократно становился призером чемпионата СССР.

Михайлов был капитаном сборной СССР по хоккею с 1972 по 1980 год, стал двукратным олимпийским чемпионом и восьмикратным чемпионом мира. На клубном уровне выступал за Кристалл, Локомотив и ЦСКА, с которым десять раз побеждал в чемпионате СССР и Кубке Европы. В 2000-м он был включен в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF).

Могильный выступал в НХЛ на протяжении 17 лет. В 2000-м в составе «Нью Джерси Дэвилс» стал победителем Кубка Стэнли. Вместе со сборной СССР он становился олимпийским чемпионом и победителем чемпионата мира.

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