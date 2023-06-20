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19:47, 20 июня 2023Ценности

Хирург перечислил россиянам опасные для проведения летом процедуры

Хирург Александр Умнов призвал не проводить лазерные процедуры летом

Фото: Unsplash

Хирург Александр Умнов перечислил россиянам бьюти-процедуры, которые опасно проводить в летнее время года. Соответствующий комментарий публикует Life.

В первую очередь специалист заявил, что особенно популярную летом лазерную эпиляцию, направленную на удаление нежелательной растительности, лучше проводить в зимний период. По его словам, во время данных манипуляций происходит воздействие не только на фолликулы волос, но и на кожу, которая становится более уязвимой и подвержена солнечным ожогам.

Помимо этого, доктор призвал серьезно отнестись к удалению пигментации на лице с помощью лазера, а также SMAS-лифтингу (процедура по подтяжке лица без хирургического вмешательства с помощью ультразвукового аппарата). Как утверждает доктор, данные процедуры могут спровоцировать различные дефекты на коже.

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Кроме того, Умнов уточнил, что пребывание на жаре после инъекций ботокса может свести результат работы косметолога к нулю из-за чувствительности препарата к жарким температурам. Также доктор добавил, что пребывание на солнце после уколов красоты чревато воспалением.

В заключение хирург рассказал, что домашний и салонный пилинги, которые представляют собой кислотный ожог, являются опасными и нежелательными процедурами в жаркое время года.

В марте врач назвал лучшее время года для удаления татуировки. Так, доктор медицинских наук и сертифицированный дерматолог из Сан-Франциско Уильям Кван рассказал, что рисунки на теле можно сводить независимо от времени года и погодных условий, однако отметил, что просит своих пациентов не подвергать место удаления солнечному излучению.

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    Екатерина Ештокина
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