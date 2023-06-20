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16:46, 20 июня 2023Силовые структуры

Из-за впавшей в кому после пластической операции российской модели завели дело

СКР возбудил дело из-за впавшей в кому после пластической операции в Подмосковье модели

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того как 25-летняя женщина впала в кому и попала в реанимацию в результате пластической операции по коррекции носа в частной клинике в подмосковном Одинцово. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя областного главка СКР Ольга Врадий.

По ее словам, следователи допросили сотрудников клиники и врачей, которые проводили операцию, провели обыск и изъяли медицинские документы и 15 ампул препарата, который использовался во время операции.

По данным следствия, 15 июня у пациентки произошла остановка дыхания во время плановой операции по коррекции носа в медучреждении, расположенном в поселке Жуковка на Рублевском шоссе. Девушку перевели в реанимацию другой клиники. Сейчас ее состояние стабилизировано, здоровью и жизни ничего не угрожает.

18 июня сообщалось, что модель Влада Антропова попала в реанимацию после ринопластики. Ее родственники винят в случившемся врача-хирурга. По их словам, девушку прооперировали второпях.

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