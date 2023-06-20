В пострадавшем от обстрелов Шебекино началось полномасштабное обследование домов

Гладков заявил, что в Шебекино после обстрелов началось полномасштабное обследование домов

В пострадавшем от обстрелов приграничном городе Шебекино началось полномасштабное обследование домов и квартир. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что сегодня с рабочей поездкой в российский регион приехала уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.

«Сегодня мы начинаем полномасштабное обследование квартир и жилых домов в Шебекино — задача, которую мы должны максимально быстро выполнить для того, чтобы понять точный объем проблем и начать быстро восстановление», — сказал Гладков.

Ранее губернатор заявил, что за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти 40 раз обстреляли Шебекинский городской округ. По его словам, 11 минометных снарядов выпущено по поселку Ленинский, восемь — по селу Терезовка, пять — по автомобильному пункту пропуска Шебекино, три — по селу Белянка.