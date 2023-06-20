Вотум недоверия премьер-министру Эстонии провалился

В Эстонии провалился вотум недоверия премьер-министру страны Каллас

В Эстонии провалился инициированный оппозицией вотум недоверия премьер-министру страны Кае Каллас. Об этом сообщает портал ERR.

Вотум поддержали 34 депутата парламента, в то время как против проголосовали 57 депутатов. Один парламентарий воздержался от голосования, еще девять отсутствовали.

Эстонская оппозиция инициировала вотум недоверия главе правительства в понедельник, 19 июня. В документе утверждалось, что действия кабинета министров способны усугубить демографический кризис, а сама Каллас несправедливо сравнивает оппозицию с диктаторскими режимами.

Ранее стало известно, что экономика некоторых стран Европы официально вошла в рецессию. В первом квартале 2023 года ВВП Эстонии сократился на 0,6 процента, при этом в последнем квартале 2022 года наблюдалось снижение показателя на один процент.