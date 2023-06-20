Президент Финляндии назначил правительство республики

Президент Финляндии Саули Ниинисте официально назначил 77-е правительство республики

Президент Финляндии Саули Ниинисте официально назначил 77-е правительство республики, сообщается на сайте финского кабмина.

Возглавил правительство премьер-министр Петтери Орпо, который возглавляет победившую на выборах Национальную коалиционную партию (НКП). Его заместителем назначена министр финансов Риикка Пурра, а МИД возглавила Элина Валтонен. Министром обороны стал Антти Хяккянен.

В то же время Ниинисте освободил от обязанностей предыдущее правительство во главе с Санной Марин. Всего в кабмине во главе с Орпо 19 министров.

В апреле правительство Финляндии во главе с Санной Марин подало заявление об отставке после того, как возглавляемая ею Социал-демократическая партия (СДП) проиграла на парламентских выборах.