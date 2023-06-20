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19:27, 20 июня 2023Силовые структуры

Пьяный россиянин избил пенсионерку за отказ познакомиться с ним

Росгвардия: под Петербургом пьяный мужчина избил пенсионерку за отказ познакомиться с ним

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Павловском парке под Санкт-Петербургом пьяный 57-летний мужчина избил 69-летнюю женщину за отказ с ним познакомиться. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Утром 20 июня пенсионерка отдыхала возле пруда и попросила мужчину, который заговорил с ней, не мешать наслаждаться природой. Однако он отреагировал на слова женщины неадекватно и агрессивно — повалил ее на землю и несколько раз ударил по голове и в живот.

Очевидцы сообщили о происшествии работникам парка и те вызвали наряд Росгвардии. Хулигана задержали, а пенсионерке оказали медицинскую помощь.

Ранее в Челябинске мужчина напал на проходившую мимо 71-летнюю пенсионерку и избил ее.

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    Варвара Митина
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