Пьяный россиянин избил пенсионерку за отказ познакомиться с ним

Росгвардия: под Петербургом пьяный мужчина избил пенсионерку за отказ познакомиться с ним

В Павловском парке под Санкт-Петербургом пьяный 57-летний мужчина избил 69-летнюю женщину за отказ с ним познакомиться. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Утром 20 июня пенсионерка отдыхала возле пруда и попросила мужчину, который заговорил с ней, не мешать наслаждаться природой. Однако он отреагировал на слова женщины неадекватно и агрессивно — повалил ее на землю и несколько раз ударил по голове и в живот.

Очевидцы сообщили о происшествии работникам парка и те вызвали наряд Росгвардии. Хулигана задержали, а пенсионерке оказали медицинскую помощь.

Ранее в Челябинске мужчина напал на проходившую мимо 71-летнюю пенсионерку и избил ее.