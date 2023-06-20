Больного раком россиянина жестоко избили в больнице из-за сделанного замечания

Kub Mash: в Краснодаре больного раком мужчину избили в больнице из-за сделанного замечания

В Краснодаре 55-летнего мужчину, больного раком, жестоко избили в больнице из-за сделанного замечания. Об этом сообщается в Telegram-канале Kub Mash.

По информации издания, это произошло 18 июня в первом онкодиспансере, расположенном на улице Димитрова. Один из пациентов клиники решил поговорить по телефону ночью.

Такое поведение не понравилось россиянину. Он сделал мужчине замечание за слишком громкую речь. В ответ оппонент начал оскорблять онкобольного, а затем набросился на него с кулаками. Краснодарец после потасовки получил черепно-мозговую травму и рассечение лица.

Мужчина отметил, что дежурные медики сделали ему простую перевязку и даже не вызывали врача. Пострадавший решил обратиться в полицию, к нему в лечебное учреждение обещали направить оперативников.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина избил педиатра, чтобы получить для своего ребенка направление к аллергологу.