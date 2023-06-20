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12:50, 20 июня 2023Наука и техника

В США оценили живучесть российского Ка-52 с оторванным хвостом

В The Drive сочли российский Ка-52 живучим из-за кадров полета с оторванным хвостом

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Конструктивные особенности российского ударно-разведывательного вертолета Ка-52 позволяют ему продолжить полет даже с оторванной хвостовой частью. Живучесть летательного аппарата оценил обозреватель американского издания The Drive Томас Ньюдик.

Автор обратил внимание на распространяемые в интернете кадры с российским вертолетом, замеченным в зоне специальной военной операции (СВО) без значительной часть хвостового оперения. Обозреватель отметил, что опубликованные впоследствии снимки показывают, что Ка-52 совершил успешную посадку, а его экипаж не пострадал.

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«Как бы то ни было, у экипажа ударного вертолета, состоящего из двух человек, есть основания быть благодарными за конструкцию своего аппарата. Одной из ключевых особенностей Ка-52 является нетрадиционная соосная компоновка несущих винтов, исключающая необходимость в хвостовом винте», — пишет автор.

В июне издание написало, что российские ударные вертолеты Ка-52 успешно уничтожают украинскую бронетехнику, что объясняется отсутствием у Вооруженных сил Украины современных систем противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.

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    Иван Потапов
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