Репетитор раскрыл рост стоимости цен на изучение китайского языка в России

Репетитор по китайскому Ахметшина сообщила о росте спроса и цен на изучение языка в России

Спрос на изучение китайского языка в России значительно вырос. Вместе с тем поднимаются и цены на занятия. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила репетитор из Москвы Ильвина Ахметшина.

По словам преподавателя, желающих изучать язык все больше. При чем запрос идет как на изучение языка с нуля, так и на бизнес-китайский, китайский для путешествий, китайский на сдачу международного экзамена для поступления в университеты Поднебесной. Педагог также отметила, что среди ее учеников увеличилось количество подростков, которые увлекаются культурой Азии и рассматривают перспективу поступления в китайские вузы.

Такой большой интерес к языку, конечно, не может не радовать Ильвина Ахметшина преподаватель китайского языка

«Где есть спрос, там и предложение: рынок стал намного шире, можно найти преподавателя по любому запросу и на любой кошелек. Однако, на мой взгляд, обучение такому сложному языку требует очень больших затрат со стороны преподавателя, поэтому изучение китайского — не самое дешевое дело. Со своей стороны могу отметить, что с повышением интереса цена на занятия тоже выросла, так как стало больше студентов, окошек в расписании практически нет», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

Ахметшина рассказала, что стоимость индивидуальных занятий у нее увеличилась на 20 процентов. С начала учебного года педагог планирует еще поднимать ценник. «Если говорить о моих коллегах, то могу отметить, что средняя цена за урок раньше составляла около тысячи рублей за академический час, сейчас же — приблизительно 1600», — заключила она.

Результаты исследования сервисов «Авито Услуги» и «Авито Работа» показал, что в России в первом квартале 2023 года на 50 процентов вырос спрос на услуги репетиторов иностранных языков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее эксперты опросили предпринимателей и выяснили, что они считают самыми перспективными для развития карьеры в ближайшие годы английский и китайский языки.

