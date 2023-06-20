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22:49, 20 июня 2023Спорт

Стало известно о переговорах Кокорина с турецким клубом

Fotomac: турецкий «Фатих Карагюмрюк» начал переговоры с Александром Кокориным
Александр Кокорин

Александр Кокорин. Фото: Russell Cheyne / Reuters

Стало известно о переговорах российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина с турецким клубом «Фатих Карагюмрюк». Об этом сообщает Fotomac.

По информации издания, турецкая команда может подписать контракт с форвардом. Планируется, что Кокорин заменит 31-летнего сенегальца Мбайе Дианя.

С августа 2022 года Кокорин на правах аренды играл за кипрский «Арис». Агент футболиста заявил, что нападающий вернется в расположение «Фиорентины», которой принадлежат права на игрока и сборы. По информации «Спорт-Экспресса», в «Арисе» довольны выступлением россиянина, однако не смогут выкупить его из-за высокой зарплаты.

Кокорин также известен по выступлениям за сборную России по футболу, «Спартак», «Динамо» и «Зенит». Вместе с петербургской командой он стал чемпионом России в сезоне-2018/2019.

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    Ксения Курашкина
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