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15:59, 20 июня 2023Забота о себе

Некоторых россиян предостерегли от употребления кваса

Диетолог Михаил Гинзбург: квас вреден для людей с заболеваниями желудка и алкоголиков

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Для людей с некоторыми заболеваниями квас может быть вреден, предупредил диетолог Михаил Гинзбург. Он предостерег россиян с определенными болезнями от употребления этого напитка в беседе с NEWS.ru.

Диетолог напомнил, что квас является продуктом с повышенным содержанием молочной кислоты и сахара, а иногда и алкоголя. «Квас вреден для людей с заболеваниями желудка, с гастритом, для диабетиков из-за большого количества сахара, а также для алкоголиков. Даже воздерживающийся от спиртного алкоголик может ощутить ароматы спирта в квасе и сорваться», — сказал врач.

Кроме того, добавил диетолог, квас нежелательно пить детям до 5-12 лет.

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    Александра Лисица
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