Лавров назвал цели Запада в Нагорном Карабахе

Лавров уличил НАТО и ЕС в желании проникнуть в Нагорный Карабах и утвердиться в регионе

НАТО и Евросоюз (ЕС) хотят не помочь договориться Армении и Азербайджану в вопросе Нагорного Карабаха, а проникнуть в регион и утвердить в нем свое влияние. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы не против, чтобы другие международные игроки пробовали свои силы в посредничестве. Главное, чтобы это посредничество преследовало цель обеспечения договоренности, которая будет отражать баланс интересов армянского и азербайджанского народов», — заявил Лавров.

Он отметил, что в том, что сейчас делают НАТО и ЕС, Россия усматривает не желание помочь, а намерение проникнуть в регион, потеснить российские законные интересы и утвердить себя в качестве неких сил, которые будут играть решающую роль.

«Это отражает процесс стремления Запада к экспансии на регионы, которые находятся далеко от границ членов НАТО и Евросоюза. Это имеет мало общего с искренним желанием помочь стабилизировать обстановку», — сказал Лавров.

В феврале глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС планирует направить гражданскую миссию из 100 человек в Армению.