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15:21, 20 июня 2023Бывший СССР

Лавров ответил на вопрос о сроках завершения спецоперации

Глава МИД России Лавров ответил на вопрос о сроках СВО, заверив, что все ее цели выполнят

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что все цели спецоперации на Украине будут выполнены. Так министр ответил на вопрос о сроках завершения СВО по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Планы по восстановлению новых субъектов обсуждаются ежедневно. Цели СВО будут выполнены», — заверил глава российского МИД.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что ключевой ошибкой Украины в рамках контрнаступления стало начало активных действий без преимущества в воздухе, в отсутствии ударных вертолетов, штурмовиков, бомбардировщиков. По его словам, это указывает на то, что решение о начале контрнаступления могло быть вынужденным.

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    Алевтина Запольская
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