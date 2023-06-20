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21:27, 20 июня 2023Спорт

Американский боец Bellator перенес остановку сердца на тренировке

28-летний американский боец Bellator Крис Ленциони перенес остановку сердца на тренировке

Фото: Anastase Maragos / Unsplash

Американский боец смешанного стиля (ММА) Крис Ленциони перенес остановку сердца на тренировке. Об этом сообщает New York Post.

Супруга бойца рассказала, что инцидент произошел 8 июня. Находившиеся в зале спортсмены оказали Ленциони первую помощь и вызвали врачей. Мужчину экстренно госпитализировали. Отмечается, что он находится в больнице в отделении интенсивной терапии.

28-летний Ленциони известен по выступлениям в Bellator. В профессиональной карьере он одержал 11 побед и потерпел три поражения.

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    Андрей Стрельцов
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