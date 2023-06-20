Американский боец Bellator перенес остановку сердца на тренировке

28-летний американский боец Bellator Крис Ленциони перенес остановку сердца на тренировке

Американский боец смешанного стиля (ММА) Крис Ленциони перенес остановку сердца на тренировке. Об этом сообщает New York Post.

Супруга бойца рассказала, что инцидент произошел 8 июня. Находившиеся в зале спортсмены оказали Ленциони первую помощь и вызвали врачей. Мужчину экстренно госпитализировали. Отмечается, что он находится в больнице в отделении интенсивной терапии.

28-летний Ленциони известен по выступлениям в Bellator. В профессиональной карьере он одержал 11 побед и потерпел три поражения.