Танки Leopard предложили занести в Красную книгу из-за больших потерь у ВСУ

Постпред России Ульянов: танки Leopard надо занести в Красную книгу из-за больших потерь

Немецкие танки Leopard придется занести в Красную книгу, так как их быстро уничтожают в боях на Украине. Так пошутил постоянный представитель России при международных организациях в Австрии Михаил Ульянов.

«Немецких "Леопардов" скоро в Красную книгу будут предлагать занести, потому что их русские уничтожают», — сказал он.

Поэтому попытка наступления на Запорожском направлении у Вооруженных сил Украины должна провалиться, считает постпред.

Он добавил, что в Генштабе Вооруженных сил России просчитывают действия украинской армии на много шагов вперед. Возможный подрыв Каховской ГЭС обсуждался еще год назад.

«Про возможность каховского подрыва мы говорили еще год назад и не зря из Херсона вывели свои подразделения вовремя. Видно, все-таки руководство наше все предвидит и все знает», — сказал он.

Ранее стало известно, что украинские танкисты имитируют поломку немецких танков Leopard, чтобы не идти на них в бой. Также оказалось, что из-за незнания немецкого языка у украинских военных возникают проблемы с ремонтом техники.