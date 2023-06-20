В ЛНР заявили о попытке ВСУ создать плацдарм для наступления

Марочко заявил, что ВСУ пытались создать плацдарм для наступления на купянском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались создать плацдарм для наступления на купянском направлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, на протяжении последних двух-трех суток украинские войска пытались атаковать в районе сел Стельмаховка и Коломыйчиха в Сватовском районе ЛНР, намереваясь таким образом создать «плацдармы для дальнейшего наступления».

Марочко отметил, что российские военные выявили скопление живой силы и техники ВСУ, после чего нанесли по ним удар. «Поэтому тот замысел, который противник пытался реализовать, уже неосуществим», — заключил он.

Ранее сообщалось, что российский расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» нанес удар по скоплению украинских сил в районе населенного пункта Белогоровка в ЛНР. До этого в Минобороны РФ также сообщали об отражении семи атак ВСУ на донецком направлении.