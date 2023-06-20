В ЛНР заявили о попытке ВСУ создать плацдарм для наступления
Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались создать плацдарм для наступления на купянском направлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.
По его словам, на протяжении последних двух-трех суток украинские войска пытались атаковать в районе сел Стельмаховка и Коломыйчиха в Сватовском районе ЛНР, намереваясь таким образом создать «плацдармы для дальнейшего наступления».
Марочко отметил, что российские военные выявили скопление живой силы и техники ВСУ, после чего нанесли по ним удар. «Поэтому тот замысел, который противник пытался реализовать, уже неосуществим», — заключил он.
Ранее сообщалось, что российский расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» нанес удар по скоплению украинских сил в районе населенного пункта Белогоровка в ЛНР. До этого в Минобороны РФ также сообщали об отражении семи атак ВСУ на донецком направлении.