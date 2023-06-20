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18:31, 20 июня 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о попытке ВСУ создать плацдарм для наступления

Марочко заявил, что ВСУ пытались создать плацдарм для наступления на купянском направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались создать плацдарм для наступления на купянском направлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, на протяжении последних двух-трех суток украинские войска пытались атаковать в районе сел Стельмаховка и Коломыйчиха в Сватовском районе ЛНР, намереваясь таким образом создать «плацдармы для дальнейшего наступления».

Марочко отметил, что российские военные выявили скопление живой силы и техники ВСУ, после чего нанесли по ним удар. «Поэтому тот замысел, который противник пытался реализовать, уже неосуществим», — заключил он.

Ранее сообщалось, что российский расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» нанес удар по скоплению украинских сил в районе населенного пункта Белогоровка в ЛНР. До этого в Минобороны РФ также сообщали об отражении семи атак ВСУ на донецком направлении.

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    Алевтина Запольская
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