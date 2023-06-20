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22:36, 20 июня 2023Россия

В России предсказали провал «хамских методов» нового посла Украины в Бразилии

Профессор Хейфец: в Бразилии не потерпят хамских методов нового посла Украины Мельника
Андрей Мельник

Андрей Мельник. Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Профессор кафедры теории и истории международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец в беседе с РИА Новости предсказал провал «хамских методов» нового посла Украины в Бразилии Андрея Мельника, который ранее позволял себе спорные высказывания.

По мнению эксперта, способности дипломата к убеждению работают в основном в рамках европейского менталитета, однако вряд ли сработают с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой.

«Потому что убеждение на грани хамства в латиноамериканских государствах воспринимается не так, как в европейских, и может возыметь обратный эффект», — заявил Хейфец.

Он подчеркнул, что заявления в духе «обиженной ливерной колбасы» не сработают, имея в виду высказывание Мельника в отношении канцлера Германии Олафа Шольца.

Андрей Мельник прославился оскорбительными выходками за время, когда был украинским послом в Германии с 2015 по 2022 год. Например, он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой за отказ приехать в Киев. Позже он сказал, что хотел бы извиниться за свою выходку.

В апреле 2023 года Мельник заявил, что призыв к переговорам с Россией, который озвучили в Германии, — это маразматическая мишура. Так он прокомментировал текст Berliner Zeitung под названием «Помиритесь».

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    Марина Совина
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