Госдума приняла закон о штрафах за иностранные мессенджеры для госслужащих

Госдума приняла закон о штрафах за использование зарубежных мессенджеров госслужащими

Государственная Дума приняла закон, подразумевающий введение штрафов для госслужащих за использование иностранных мессенджеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ коснется не только чиновников, но и финансовых организаций. В том случае, если зарубежные мессенджеры будут применяться для пересылки данных о россиянах и финансовых сведений, их будет ждать административная ответственность.

Помимо этого, закон налагает запрет на распространение персональных данных при выполнении госзаказа или муниципального задания. Что касается организаций финансового сектора, то им запрещено подключать зарубежные мессенджеры к своим информационным системам. При этом для любых других переписок иностранные программные продукты применять не запрещается.

Ранее в России ряду организаций запретили передачу платежной информации через иностранные мессенджеры, в том числе Telegram и WhatsApp. Это произошло 1 марта, когда вступили в силу поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».