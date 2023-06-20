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19:34, 20 июня 2023Силовые структуры

Российские полицейские промышляли вымогательством и получили сроки

В Геленджике суд дал от 2 до 6 лет экс-полицейским за вымогательство денег у коммерсантов

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Краснодарском крае троих бывших полицейских отправили в колонию за превышение должностных полномочий и вымогательство денег у предпринимателей из Геленджика. Об этом во вторник, 20 июня, «Ленте.ру» сообщили в краевом управлении Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в 2021 году тогда еще старший оперуполномоченный уголовного розыска Геленджика, не имея законных оснований, вместе с подчиненными задержал предпринимателей и доставил их в участок. Там он пригрозил задержанным возбуждением дела о незаконном обороте наркотиков и потребовал передать ему 1,7 миллиона рублей. Осужденный объяснил схему передачи денег — 700 тысяч сразу, а один миллион денежными переводами через посредника в Москве. Организовать получение и перевод он поручил своим сообщникам. Как только коммерсанты вышли на свободу, они немедленно обратились в правоохранительные органы, где подробно все рассказали. В итоге вымогатели были задержаны и сами стали фигурантами уголовного дела.

Придумавший схему старший оперуполномоченный получил шесть лет колонии общего режима, его сообщников приговорили к трем и двум годам колонии соответственно.

30 мая сообщалось, что в Петербурге четверо бывших полицейских ППС получили сроки по делу о вымогательствах у наркоманов.

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    Владимир Седов
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