В России оценили идею США начать мирные переговоры с плана Украины

Сенатор Джабаров назвал неприемлемой идею США начать мирные переговоры с плана Украины

Идея США начать мирные переговоры Москвы и Киева хотя бы с обсуждения плана президента Украины Владимира Зеленского неприемлема, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил позицию России.

«Мне кажется это неприемлемым, потому что мы знаем все эти пункты. Первый пункт начинается с вывода всех, как он называет, оккупационных войск с территории Украины к границам 1991 года. Для нас это неприемлемо совершенно, потому что Крым с 2014 года в составе России под нашей Конституцией. В прошлом году к нашей стране присоединились Луганская и Донецкая народные республики, Запорожье и Херсонщина, поэтому его план нереальный», — заявил сенатор.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация президента США считает, что мирный диалог должен начинаться именно с предложений украинского лидера.

Владимир Зеленский в ноябре 2022 года представил свой план завершения конфликта из десяти пунктов. Среди них — радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, а также возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксация окончания конфликта.