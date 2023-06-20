В Атлантическом океане зафиксирована максимальная за 42 года температура

The Guardian: в Атлантическом океане зафиксирована максимальная за 42 года температура

На поверхности северной части Атлантического океана зафиксирована максимальная за последние 42 года температура. Об этом сообщает The Guardian.

Спутниковые наблюдения за температурой поверхности северной части океана начались в 1981 году. Отмечается, что количество температурных аномалий с первой недели марта текущего года выросло до рекордного уровня.

Выяснилось, что в июне 2023 года температура поверхности моря была на 0,5 градусов Цельсия выше прежних максимумов. По данным издания, обычно среднесуточная температура поверхности достигает пика к концу августа.

В январе 2022 года международная группа климатологов зафиксировала рекордное повышение температуры Мирового океана в 2021 году из-за глобального потепления. По оценкам, океан поглотил примерно на 14 зеттаджоулей (14 на 10 в 21-й степени) больше, чем в 2020 году, который удерживал прошлый рекорд.