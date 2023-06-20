Среда обитания
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02:39, 20 июня 2023Среда обитания

В Атлантическом океане зафиксирована максимальная за 42 года температура

The Guardian: в Атлантическом океане зафиксирована максимальная за 42 года температура

Фото: Stephane Mahe / Reuters

На поверхности северной части Атлантического океана зафиксирована максимальная за последние 42 года температура. Об этом сообщает The Guardian.

Спутниковые наблюдения за температурой поверхности северной части океана начались в 1981 году. Отмечается, что количество температурных аномалий с первой недели марта текущего года выросло до рекордного уровня.

Выяснилось, что в июне 2023 года температура поверхности моря была на 0,5 градусов Цельсия выше прежних максимумов. По данным издания, обычно среднесуточная температура поверхности достигает пика к концу августа.

В январе 2022 года международная группа климатологов зафиксировала рекордное повышение температуры Мирового океана в 2021 году из-за глобального потепления. По оценкам, океан поглотил примерно на 14 зеттаджоулей (14 на 10 в 21-й степени) больше, чем в 2020 году, который удерживал прошлый рекорд.

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    Марина Совина
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