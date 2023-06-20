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13:09, 20 июня 2023Экономика

Ozon начнет штрафовать продавцов подделок

Ozon с 3 июля введет денежные санкции для продавцов запрещенных товаров

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Ozon анонсировал новое наказание за торговлю подделками — маркетплейс не только будет блокировать такие товары, но и взимать штраф с продавцов. Об этом сообщается на сайте маркетплейса.

Санкции будут грозить в том случае, если опубликованный товар запрещен к продаже или его описание нарушает правила площадки. Например, когда отсутствует маркировка 18+. В таких случаях товары будут скрываться с витрины, а их продавец сможет оспорить решение маркетплейса в течение семи дней.

В релизе маркетплейса отмечается, что эта мера позволит защитить покупателей от некачественной продукции. В Ozon напомнили, что с этой целью маркетплейс заранее запрашивает у продавцов документы на товар по брендам, которые чаще других подделывают.

Конкурент Ozon, Wildberries, ввел с 22 февраля штраф в 1,5 тысячи рублей за каждый товар с отсутствующей или нечитаемой маркировкой, сообщали «Ведомости». После того, как в июле 2022 года в Минпромторге назвали Wildberries каналом сбыта контрафакта, компания создала сервис «Цифровой арбитраж», призванный защитить правообладателей от недобросовестных действий других продавцов, а покупателей — от подделок.

В начале марта «Известия» писали, что российские маркетплейсы обяжут проверять продавцов и подлинность товаров. Этот вопрос обсуждают на базе Общественного совета при Роспотребнадзоре. Как сообщили тогда в Минпромторге, крупнейшие площадки уже поддержали эту идею.

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    Дмитрий Воронин
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