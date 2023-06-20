Россиянам рассказали о льготах на платную парковку

Юрист Гусятникова: за парковку могут не платить инвалиды, многодетные семьи и каршеринги

Юрист Полина Гусятникова рассказала россиянам о федеральных и региональных льготах на платную парковку. В интервью «Прайм» она заявила, что на федеральном уровне льгота распространяется только на инвалидов или лиц, которые их перевозят, но есть и другие исключения.

«Инвалиды могут бесплатно парковать автомобиль на местах, отмеченных специальным знаком. Машина должна быть не только оборудована специальным знаком на заднем стекле, но и находиться в федеральном реестре», — отметила эксперт.

Кроме того, региональные льготы могут различаться между собой. К примеру, в Москве за услугу могут не платить автомобили экстренных служб, многодетные семьи (чтобы воспользоваться льготой, нужно оформить спецразрешение в МФЦ) и жители близлежащих домов.

По словам Гусятниковой, если человек проживает или снимает квартиру в зоне платной парковки, то он также может оформить разрешение, по которому авто можно оставлять бесплатно с 20:00 до 08:00. При этом документ дает право парковать бесплатно не более двух машин на одну квартиру. Продлевать разрешение надо ежегодно. Это также можно сделать в МФЦ, уточнила юрист.

Каршеринг является частью городской транспортной инфраструктуры, напомнила Гусятникова. Стоимость платной парковки уже включена в тариф. Следовательно, такие машины можно оставлять на платных парковках и не заботиться об оплате, подчеркнула эксперт.

В том случае, если пришел штраф за неоплаченную парковку, но вы с ним не согласны, то можно обжаловать постановление в течение десяти дней через Госуслуги или лично, резюмировала Гусятникова.

Ранее юрист Елена Кудерко предупредила об опасности оставлять номер мобильного телефона на лобовом стекле. По ее словам, мобильные сервисы и интернет-сообщества позволяют узнать многое о человеке лишь по одному только номеру. Эти данные в сочетании с номером машины и VIN-кодом (иногда его можно увидеть при осмотре автомобиля) позволяет многое узнать о человеке, предупредила эксперт.