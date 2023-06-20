Наталья Подольская показала фигуру в купальнике

Российская певица Наталья Подольская показала живот с кубиками пресса в розовом купальнике

Российская певица Наталья Подольская показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая история появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенном кадре артистка снялась в ванной комнате в ярко-розовом раздельном купальнике, состоящем из топа и плавок на высокой посадке. При этом звезда продемонстрировала подтянутое тело и оголенный живот с шестью кубиками пресса.

Кроме того, Подольская распустила прямые светлые волосы средней длины и отказалась от косметических средств на лице. «Каждое утро смотрю, как я поправилась. Вроде, пока держусь, но это не точно», — подписала она опубликованное фото.

Ранее российская актриса театра и кино Настасья Самбурская снялась в откровенном виде в бассейне. На опубликованном снимке знаменитость позировала в воде в слитном черном купальнике с вырезами, которые обнажали бедра и часть груди. При этом звезда дополнила образ массивными серьгами и солнцезащитными очками.