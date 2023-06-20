Объявлен файткард TOP DOG 21

В главном поединке TOP DOG 21 сойдутся «Самурай» и «Баварский снайпер»

В главном бою турнира по кулачным боям TOP DOG 21 сойдутся чемпион TOP DOG в среднем весе Наим «Самурай» Давудов и Серж «Баварский снайпер» Михел из Германии. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, имеющемся в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Михел участвовал в летних Олимпийских играх 2016-го года по боксу, а также был Интернациональным чемпионом по версии WBC. В активе же Давудова 5 побед в 5 боях и одна успешная защита перстня TOP DOG. Также объявлены участники со-главного боя. Зрители увидят противостояние между Игорем «Имелей» Ионовым (2 победы, 1 поражение) и Суламбеком «Алым зверем» Шахгериевым (3 победы, 1 поражение). Поединок пройдет в промежуточной весовой категории до 90 килограмм.

Весь файткард выглядит так: Эльвин «Псих» Гарифуллин против Никиты Никитина, Егор Фрольцов против Николая «Учителя» Шевякова, Хусрав Зоидов против Давида «Пулемета» Оганесяна, Владимир «Мономах» Бурмак против Александра «Малыша» Михаськова, Зурхай «Цезарь» Мансуров против Зейнала «Псайхо» Гасанова и Даниял «Баллас» Акаев против Ивана «Русского Богатыря» Матвеева.

В рамках главного карда сойдутся Александр «Питбуль» Татарский и Валерий «Валера» Заботин, Наби «Ганнибал» Гаджиев и Денис «Ураган» Дула, Суламбек «Алый зверь» Шахгириев и Игорь «Имеля» Ионов, а также Серж «Баварский снайпер» Михель и Наим «Самурай» Давудов.

Трансляция турнира состоится на телеканале UDAR и начнется 23 июня в 20:00.