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12:51, 20 июня 2023Спорт

В штаб-квартире оргкомитета Олимпийских игр-2024 прошли обыски

Полиция провела обыски в штаб-квартире оргкомитета Олимпийских игр 2024 года в Париже

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

В штаб-квартире оргкомитета Олимпийских игр 2024 года в Париже прошли обыски. Об этом сообщает Reuters.

«Оргкомитет полностью сотрудничает со следователями, чтобы облегчить их расследование», — прокомментировал ситуацию один из сотрудников организации и добавил, что на данный момент не может предоставить дополнительную информацию.

По данным Le Parisien, мероприятия проводят сотрудники, назначенные Национальной финансовой прокуратурой Франции. Отмечается, что они ищут информацию о потенциальном незаконном получении выгоды при заключении контрактов в рамках организации Игр.

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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