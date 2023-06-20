В штаб-квартире оргкомитета Олимпийских игр-2024 прошли обыски

Полиция провела обыски в штаб-квартире оргкомитета Олимпийских игр 2024 года в Париже

В штаб-квартире оргкомитета Олимпийских игр 2024 года в Париже прошли обыски. Об этом сообщает Reuters.

«Оргкомитет полностью сотрудничает со следователями, чтобы облегчить их расследование», — прокомментировал ситуацию один из сотрудников организации и добавил, что на данный момент не может предоставить дополнительную информацию.

По данным Le Parisien, мероприятия проводят сотрудники, назначенные Национальной финансовой прокуратурой Франции. Отмечается, что они ищут информацию о потенциальном незаконном получении выгоды при заключении контрактов в рамках организации Игр.

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.