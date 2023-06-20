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08:58, 20 июня 2023Мир

Трамп отреагировал на сообщения о секретном плане нападения на Иран

Экс-президент США Трамп опроверг наличие секретного военного плана по нападению на Иран

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщения о наличии секретного военного плана Вашингтона по нападению на Иран. Об этом пишет New York Post.

По его словам, такого документа никогда не было, несмотря на то, что во время ссоры с генералом Марком Милли он утверждал, что у него есть такой план. Уточняется, что политик вступил в конфликт с военным, который опасался намерений Трампа удержаться на своем посту с помощью нападения на Иран.

«У меня не было документа как такового. Рассекречивать было нечего. Это были газетные истории, журнальные истории и статьи. (...) Милли, откровенно говоря, был некомпетентен», — опроверг бывший лидер страны.

Ранее в Пентагоне раскрыли позицию США по эскалации конфликта с Ираном. Официальный представитель ведомства Патрик Райдер заявил, что США не ищут конфликта с Ираном, но намерены быстро и решительно отвечать на атаки.

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    Анастасия Заикина
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