ВСУ обстреляли частные жилые дома в приграничном российском регионе
Частные жилые дома в Стародубском районе Брянской области попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По словам местных жителей, в селах Азаровка и Курковичи насчитали около пяти прилетов. В результате обстрела повреждены дома и хозяйственные постройки.
Ранее из-за обстрелов со стороны Украины в селе Курковичи был введен режим чрезвычайной ситуации — вечером 14 июня снаряды угодили в местный детский сад.
Также сообщалось, что под обстрел ВСУ попало село Брахлов в Климовском районе. В результате случившегося никто не пострадал.
В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.