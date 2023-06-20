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14:41, 20 июня 2023Россия

ВСУ обстреляли частные жилые дома в приграничном российском регионе

Mash: ВСУ обстреляли жилые дома в селах Азаровка и Курковичи в Брянской области
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Частные жилые дома в Стародубском районе Брянской области попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам местных жителей, в селах Азаровка и Курковичи насчитали около пяти прилетов. В результате обстрела повреждены дома и хозяйственные постройки.

Ранее из-за обстрелов со стороны Украины в селе Курковичи был введен режим чрезвычайной ситуации — вечером 14 июня снаряды угодили в местный детский сад.

Также сообщалось, что под обстрел ВСУ попало село Брахлов в Климовском районе. В результате случившегося никто не пострадал.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Варвара Родикова
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