ВСУ обстреляли частные жилые дома в приграничном российском регионе

Mash: ВСУ обстреляли жилые дома в селах Азаровка и Курковичи в Брянской области

Частные жилые дома в Стародубском районе Брянской области попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам местных жителей, в селах Азаровка и Курковичи насчитали около пяти прилетов. В результате обстрела повреждены дома и хозяйственные постройки.

Ранее из-за обстрелов со стороны Украины в селе Курковичи был введен режим чрезвычайной ситуации — вечером 14 июня снаряды угодили в местный детский сад.

Также сообщалось, что под обстрел ВСУ попало село Брахлов в Климовском районе. В результате случившегося никто не пострадал.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.